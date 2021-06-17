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Здоровье17 июня 2021 12:33

В Воронежской области к 17 июня от коронавируса умерли еще 9 человек

Прибавилось еще 179 заразившихся
Ярослав ИВАНОВ
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Утром 17 июня оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области сообщил свежую статистику по заболеванию. За минувшие сутки жертвами последствий COVID-19 стали еще 9 пациентов. Всего за пандемию от ковида скончались 3 639 жителей региона.

За вчерашний день диагноз коронавирус лабораторно подтвердили еще у 179 жителей Воронежской области. Всего с начала наблюдений ковид диагностировали у 87 556 воронежцев.

Выздоровели еще 169 пациентов, всего смогли победить болезнь 82 917 человек.