В Воронеже жителям затопленных из-за прорыва водопровода домов предоставят временное жилье

фото ГУ МЧС России по Воронежской области

Воронежцам, чьи дома затопило из-за прорыва водовода на Левом берегу, предоставят временное жилье, сообщил руководитель управления ЖКХ городской администрации Дмитрий Соломаха.

Напомним, коммунальная авария произошла утром 17 июня в районе переулков Севастопольский и Морской. Вода затопила 12 участков и пять частных домов на этих улицах, жители многоэтажек половины Левого берега остались без воды. Коммунальщики обнаружили прорыв на магистральной трубе диаметром 1000 мм. Район начали переподключать к другим линиям водопровода. Тем временем спасатели взялись откачивать «море» пожарно-насосной станцией.

В настоящий момент вода отсутствует по трем адресам: на Димитрова, 79, Порт-Артурской, 19, 21, а также на рынке на Димитрова. Им организуют подвоз воды силами водоканала. В других домах водоснабжение постепенно восстанавливается, напор может быть снижен на верхних этажах.