В Воронеже разыскивают водителя, спровоцировавшего ДТП с погрузчиком

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ГИБДД просит помощи воронежцев в установлении обстоятельств ДТП, в котором пострадала женщина. Авария произошла 16 июня около 8.15 на ул. 45 Стрелковой дивизии, 173.

Неизвестный автомобиль спровоцировал ДТП, в результате которого «Лифан», следовавший со стороны ул. Солнечной в направлении Московского проспекта под управлением 70-летнего мужчины, врезался в погрузчик, который остановился перед переходом, чтобы пропустить пешехода.

В аварии пострадала 39-летняя пассажирка «Лифана», ее доставили в больницу.

Машина, спровоцировавшая ДТП, с места происшествия скрылась. Сотрудники полиции работают над установлением марки автомобиля и личности водителя.

Очевидцев ДТП, в том числе имеющих записи с видеорегистраторов, просят обратиться по телефону дежурной части (473) 269-60-36.