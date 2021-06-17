Более 325 тысяч воронежцев привились от коронавируса

Воронежцев призывают сделать прививку от коронавируса. В настоящий момент вакцинировались более 325 тысяч человек. Хороший показатель, но этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета в регионе, для того, чтобы жить полноценной жизнью. Снова в рост пошло ежедневное количество заразившихся ковидом. Областные власти запретили массовые мероприятия в июне. Чтобы снова всех не посадили по домам, нужно сделать прививку - пока это единственный способ не заразиться.

Вакцинируют сейчас не только в поликлиниках, но и в торговых центрах, медики выезжают даже на предприятия.