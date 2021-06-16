В Воронеже дошло до суда дело о взятке в 1,5 млн бывшего директора «Облкоммунсервис»

Бывший директор "Облкоммунсервиса" рискует отправиться за решетку надолго. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В среду, 16 июня 2021 года, сотрудники прокуратуры Воронежской области передали в суд уголовное дело в отношении 46-летнего бывшего директора ГУП «Облкоммунсервис». Его обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества в особо крупном размере».

По данным следствия, с весны 2016-го по осень 2017 года чиновник присвоил более 1,5 млн рублей. Сделал он это, получив по надуманным основаниям под авансовый отчет деньги из кассы возглавляемого им коммунального предприятия

Это дело будут рассматривать в Центральном районном суде Воронежа. Бывшем директору грозит до десяти лет лишения свободы.