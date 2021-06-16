В крупнейшем райцентре Воронежской области выпал град размером с яйцо

Такой вот град выпал в Лисках. Фото: Михаил Михайлов, Подслушано Лиски, ВКонтакте.

В среду, 16 июня, разгул стихии поверг в водяной хаос Лиски. Машины практически плавали в воде, горожане с трудом пробирались по залитым водой улицам. Прохожие видели градины размером с яйцо.

Автомобили почти скрывались под водой. Фото: "Типичный Лиски".

А еще ливень снова покуражился над строящимся парком «Горки». Несколько дней назад ливень вырвал часть плитки. Разыгравшаяся стихия уронила несколько букв названия парка. Теперь же упали все. А потоки воды покрыли лестницу и образовали озеро внизу.

Напомним, от сильного дождя 16 июня пострадал и Воронеж. Сначала дороги залило, одну из них, под мостом на Московском проспекте даже пришлось закрыть. А вечером водители вынуждены стоять в 9-балльных пробках.