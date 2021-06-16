В Воронежской области поймали предполагаемого насильника 9-летней девочки

В ближайшее время задержанного извращенца должны арестовать. Фото: из архива «КП»

В среду, 16 июня, в Верхнехавском районе полицейские задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Напомним, мерзкое преступление случилось 13 июня около 20.30 у водоема в поселке Грушино того же района. Подозреваемый в насилии ранее был судим, склонен к бродяжничеству.

Задержали предполагаемого насильника в лесополосе возле поселка НИИОХ (НИИ овощного хозяйства). Его заметили около 16.30. Извращенец попытался убежать, но его догнали. Сопротивления он оказывать не стал.

Ранее сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело. В ближайшее время сотрудник СК направит ходатайство в суд об аресте пойманного насильника.