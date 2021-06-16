Воронежцы в ходе общерегионального дня приема граждан обратились в мэрию с насущными вопросами

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В мэрии Воронежа прошел общерегиональный день приема граждан. Он проводился в соответствии с поручением Президента РФ 15 июня. За консультацией к уполномоченным должностным лицам обратились 11 местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Воронежцы смогли пообщаться с профильными чиновниками мэрии на волнующие их вопросы по видеоконференцсвязи. Такой формат избрали в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, попасть на прием можно было только по предварительной записи.

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Горожан интересовали различные вопросы. Но большинство из них касались проблем в сфере ЖКХ, жилищных проблем и благоустройства территорий. Также воронежцы просили разъяснить ситуацию по поводу строительства, дорожного ремонта и земельных отношений.

Всего в рамках проведения общерегионального дня приема граждан в администрацию города обратились 11 человек. Как отметили в мэрии, за несколько часов было рассмотрено 16 тем. Реакция на них последовала незамедлительно. В этот же день обратившимся были даны разъяснения и рекомендации, а также составлен план дальнейшей работы по ним.

По итогам приема каждый заявитель получит письменный ответ, – заверили в горадминистрации.