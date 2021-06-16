Жители Воронежской области совершили больше 10 тысяч сделок по программе льготной ипотеки

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жители Воронежской области за время действия льготной ипотеки воспользовались государственной программой 10 702 раза. Об этом рассказала Наталья Великосельская, исполняющий обязанности руководителя Управления Росреестра по Воронежской области. 7922 сделок жители региона провели на основе договора долевого участия в строительстве, 730 – на основе договоров уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве и 2050 прав собственности по договору купли-продажи. В мае этого года совершено 809 сделок с использованием льготного кредитования, что на треть меньше аналогичных показателей за апрель.

Однако в ближайшее время специалисты прогнозируют значительный рост числа сделок в преддверии изменений условий льготной ипотеки - со 2 июля начнут действовать новые правила, которые способны внести коррективы в ситуацию на рынке недвижимости.

Минфин опубликовал проект новых условий льготной ипотеки. Ключевые изменения коснутся ставки по ипотеке: со 2 июля по программе льготного кредитования она составит 7% годовых (вместо 6,5%). Кроме того, до 3 млн руб. будет снижена сумма лимита по льготным кредитам для всех регионов. При помощи этой меры власти хотят сократить число людей, которые, используя льготную ипотеку, приобретают жилье в Санкт-Петербурге и Москве (льготное кредитование уже стало причиной роста миграции населения в крупные города).

Минимальный первоначальный взнос не изменится и останется на отметке 15%. Однако, с 1 августа Банк России планирует увеличить надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с размером первого взноса от 15 до 20 процентов. Программа будет действовать еще год.