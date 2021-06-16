В Воронежской области от коронавируса умерли еще 9 человек

Число заболевших в последнее время все растет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили данные по ситуации с COVID-19 на утро среды, 16 июня.

Заболели еще 176 человек (сутки назад было 174). Это шестое место среди худших по этому показателю российских регионов. Больше подхватили «ковид» за сутки только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Бурятии и Нижегородской области. Всего с момента начала эпидемии в нашем регионе заболели 87 377 человек.

Выздоровели почти столько же, сколько заболели, но все же чуть поменьше, - 173 (сутки назад 171). По этому показателю Воронежская область также занимает шестое место – лучше дела только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Бурятии и Нижегородской области. Всего от «ковида» излечились уже 82 748 наших земляков.

Снова увеличилось число смертей. Причем резко – на утро 15 июня было две, а 16-го – девять. Всего коронавирус свел в могилу уже 3630 наших земляков.

В связи с ухудшением ситуации по COVID-19 воронежские власти изучают возможность введения обязательной вакцинации. Губернатор Александр Гусев отменил все массовые мероприятия в июне. Руководителям организаций рекомендовали допускать сотрудников до работы после отдыха за границей только по предъявлении отрицательного теста на «ковид». Также пройдут массовые проверки организаций общепита на соблюдение всех требований безопасности.