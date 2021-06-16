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Общество16 июня 2021 16:15

Воронежские власти не исключают введение обязательной вакцинации

Пока изучают опыт других регионов, чтобы принять решение
Юрий КОЗЛОВ
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Вакцинация идет довольно медленно, и власти думают, как ускорить ее темпы.

Вакцинация идет довольно медленно, и власти думают, как ускорить ее темпы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В официальном Телеграм-канале правительства Воронежской области сообщили о том, что сейчас изучают практику других регионов, где граждан тем или иным способом обязывают провести вакцинации. Пока решение на этот счет не принято.

Власти неоднократно заявляли о добровольном характере вакцинации. В то же время чиновники не скрывают недовольства ее темпами. Губернатор Александр Гусев ранее высказывал идею о премировании всех сотрудников трудовых коллективов, где вакцины сделали более 50 процентов сотрудников.

Тем временем число зараженных с каждым днем неуклонно растет. Специалисты связывают это с тем, что с сезоном летних отпусков стало более проблематично сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра. Да и маски в общественных местах люди стали носить меньше.