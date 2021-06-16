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Общество16 июня 2021 15:54

В «Единой России» рассказали о реализованных мерах поддержки отдельных категорий граждан

За пять лет они были значительно расширены
Источник:kp.ru
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Фото пресс-службы ВРО ВПП "Единая Россия"

Фото пресс-службы ВРО ВПП "Единая Россия"

«Единая Россия» работала с профильными министерствами и ведомствами, совершенствуя действующую систему защиты прав граждан и госгарантий. По инициативе партии приняты законы, в соответствии с которыми не подлежат списанию за долги некоторые виды социальных выплат — например, алименты и материнский капитал, отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Решения требовала и ситуация, когда должники оставались без средств после списания части зарплат или пенсий.

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