В «Единой России» рассказали о реализованных мерах поддержки отдельных категорий граждан

Фото пресс-службы ВРО ВПП "Единая Россия"

«Единая Россия» работала с профильными министерствами и ведомствами, совершенствуя действующую систему защиты прав граждан и госгарантий. По инициативе партии приняты законы, в соответствии с которыми не подлежат списанию за долги некоторые виды социальных выплат — например, алименты и материнский капитал, отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Решения требовала и ситуация, когда должники оставались без средств после списания части зарплат или пенсий.

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