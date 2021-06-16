В Воронеже мнимый внук отобрал у пожилой женщины 100 тысяч рублей

Самое крупное мошенничество вторника, 15 июня, было в Железнодорожном районе. Его жертвой стала 83-летняя жительница улицы Каспийской. В 17.30 ей позвонил мужчина и сказал: Бабушка, я попал в ДТП, необходимо срочно 100 тысяч рублей для разрешения аварийной ситуации». И попросил, чтобы она передала деньги таксисту, который скоро подъедет.

Испуганная пожилая женщина выполнила все, что требовал аферист. И только потом догадалась перезвонить внуку. Оказалось, что тот спокойно работает и ни в какую аварию не попадал. Обманутая пенсионерка написала заявление в полицию.

- По этому факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Всего 15 июня в Воронежской области случилось 15 дистанционных афер. Причем большая часть их именно под предлогом выдуманного ДТП. Мошенники отобрали у доверчивых людей более миллиона рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские советуют: не сообщайте незнакомцам, позвонившим вам, никакой информации о себе и своих родных. Если они говорят о проблемах ваших близких, не называйте их имена. Если звонящий представляется полицейским, попросите его назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения задержанного.

Уточните, в каком именно отделе полиции находится ваш родственник. Попытайтесь как можно скорее связаться с ним. Но если даже этого сделать не удастся, не спешите отдавать деньги. Выждите время, и снова попытайтесь дозвониться. Позвоните в свой отдел полиции и проверьте сообщенную вам информацию. Не забывайте и о том, что, если вы пытаетесь дать взятку, то можете «заработать» уголовное дело.

Если вы все же пострадали от действий мошенников, как можно скорее сообщите об этом в полицию. Так значительно повышаются шансы быстро найти аферистов.