В Воронежской области сотрудникам фирмы грузоперевозок выплачивали зарплату ниже МРОТ

Фото из архива КП Фото: из архива КП

Как выяснили специалисты надзорного ведомства, воронежское ООО «РТК Логист» платило зарплату своим сотрудникам меньше минимального размера оплаты труда. Об этом 16 июня рассказали в пресс-службе региональной Государственной инспекции труда.

Нарушения трудового законодательства вскрылись в ходе проверки. По данным инспекторов, руководство компании занижало зарплату одному сотруднику с апреля по март, а другому с апреля по декабрь.

– На основании предписания гострудинспекции был произведен перерасчет, доначисление и выплата заработной платы, – пояснили в пресс-службе.

Виновных в правонарушении привлекут к административной ответственности в виде штрафа.