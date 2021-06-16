В Воронеже ищут 11-летнюю девочку

Ориентировка поисково-спасательного центра «Регион 36»

В Воронеже начали поиски пропавшей сегодня утром, 16 июня, 11-летней школьницы. Полина Анциферова ушла из дома и до сих пор не вернулась. По предварительным данным, она пропала в районе улицы Домостроителей. Об этом сообщили в поисково-спасательном центре «Регион 36».

Из ориентировки, опубликованной в соцсетях, известно, что рост Полины 140 см. Она среднего телосложения, у нее темно-русые волосы.

У ребенка нет с собой телефона, поэтому всех, кто видел девочку, просят позвонить: 8(951)560-40-32 или 112.