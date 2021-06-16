В частном доме в Воронеже нашли убитого мужчину

Фото СУ СКР по Воронежской области

Тело 54-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружили 2 июня у него дома на улице Песчаной в Воронеже. Об этом в полицию сообщил сын погибшего. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом рассказали в СУ СКР по региону 16 июня.

По предварительным данным, смерть наступила 28 мая. Тогда у хозяина в гостях находился 37-летний воронежец. Мужчины, изрядно приняв на грудь, поссорились. Гость схватил кухонный нож и несколько раз ударил им оппонента в шею и грудную клетку. Тот умер почти мгновенно, а злоумышленник скрылся.

Во взаимодействии следователей СК и сотрудников полиции подозреваемый был задержан, он находится под стражей. Ранее мужчина уже был судим за кражу и умышленное причинение вреда здоровью. На допросе он сознался в содеянном и подтвердил показания в ходе проверки на месте преступления.

– Следователями СК проведен осмотр места происшествия, по изъятым на месте преступления объектам и предметам, в том числе орудию преступления, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказали в следственном управлении.