Воронежцы возмутились рекламным баннером на Каменном мосту, которого ... не было

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Соцсети Воронежа облетело фото Каменного моста с размещенным на нем баннере, который рекламирует популярный сериал. Городские краеведы и простые интернет-пользователи возмутились таким кощунственным отношением к объекту культурного наследия города.

- Реклама кругом! Даже раздражает, а в таких местах - тем более! Где контролирующие органы?! – задавали гневные вопросы воронежцы под фотографией изуродованного моста.

Раньше всех на возмущение горожан отреагировали в управе Центрального района. Там краеведу Ольге Рудевой официально сообщили, что баннер оперативно демонтировали и ищут того, кто самовольного его установил. Но чуть позже мэрия Воронежа представила журналистам другую версию событий:

- На Каменном мосту не было никакой рекламной конструкции. Как сообщили организаторы промоакции фильма, это просто очень реалистичный фотошоп, с нарисованными тросами и даже автомобилем.

Если это, действительно, так, то рекламная акция удалась, а тысячи горожан, попавшихся на приманку, стали ее невольными распространителями.