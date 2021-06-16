В Воронежской области будут судить трех «бизнесменов», открывших подпольное казино

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Прокуратура Новохоперского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной организации подпольного казино и проведении игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). На скамье подсудимых вскоре окажутся две местные жительницы 31 года и 44 лет, а также 45-летний воронежец. Об этом рассказали в прокуратуре области 16 июня.

По версии следствия, воронежец решил в Новохоперске открыть свой «бизнес». Он приобрел в собственность подвальное помещение в доме № 63 по улице Советской, закупил 14 компьютеров. Решив не действовать в одиночку, к преступной деятельности привлек двух знакомых дам.

Подпольное казино работало с сентября по октябрь 2020 года. Там проводились азартные игры, в том числе с использованием сети «Интернет». За два месяца доход троицы составил не менее 700 тыс. рублей.

Во время следствия обвиняемые признали свою вину. В данный момент уголовное дело направлено в Новохоперский районный суд. Злоумышленникам грозит до 4 лет лишения свободы.