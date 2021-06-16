В Воронежской области изменится расписание электричек из-за ремонта на железной дороге

В Воронежской области в ближайшие три дня изменится расписание пригородных поездов из-за ремонта на железной дороге. Пассажирам, добирающимся на работу электричками, надо внимательнее следить за расписанием с 16 по 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе пригородной пассажирской компании «Черноземье».

Разница во времени прибытия и убытия электропоездов в среднем составит 20 минут.

Так, поезд №6313 «Новохоперск – Таловая» будет отправляться в 6:10, а прибывать в конечный пункт – в 7:39.

Электричка №6336 «Таловая – Поворино» начнет движение в 5:00, а прибудет в 07:37.

16 июня и 17 июня поезд №6314 «Таловая- Новохоперск» стартует в 20:30 и прибудет в 21:54.

18 июня вечером эта же электричка отправится 20:54, а прибудет на конечную станцию в 22:18.