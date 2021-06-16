Акушер-гинеколог расскажет воронежским женщинам, как сохранить здоровье и подготовиться к материнству

Разговор коснется одной из самых актуальных тем: репродуктивной способности женщин. Фото: из архива «КП»

16 июня в 18.00 состоится последний вебинар с акушером-гинекологом Воронежской области Ольгой Самофаловой. Специалист ответит на самые актуальные вопросы о женском здоровье и расскажет, как повысить своё качество жизни в период менопаузы и предупредить возраст-ассоциированные заболевания, даст рекомендации по интимной гигиене. Разговор также коснется одной из самых актуальных тем: репродуктивной способности женщин. Ольга Самофалова расскажет женщинам, как правильно подготовиться к беременности и сохранить свой репродуктивный потенциал.

Для участия в вебинаре необходимо предварительная зарегистрироваться по ссылке: https://events.webinar.ru/medopen/8630853