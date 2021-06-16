В Воронежской области задержали мужчину с килограммом «синтетики»

В Нижнедевицке полицейские задержали 32-летнего жителя столичного региона с двумя пакетами синтетических наркотиков в бардачке автомобиля. Об этом рассказали в воронежском главке 16 июня.

«Фольксваген Пассат» инспекторы ДПС остановили на улице Почтовой. Во время проверки документов полицейские обратили внимание: водитель вел себя странно, заметно нервничал. Транспортное средство досмотрели. В бардачке нашли два полиэтиленовых пакета с веществом бирюзового цвета.

Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством - метилэфедрон, весом 992 грамма, что является особо крупным размером.

По предварительным данным, мужчина приобрел наркотик в селе Нижнедевицк через закладки и вез его в Столицу для сбыта более мелкими партиями. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Мужчина находится в СИЗО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.