В Воронежской области заново рассмотрят дело хирурга, избежавшего срока за смерть беременной пациентки

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Воронежский областной суд удовлетворил апелляцию прокуроров и отменил постановление Новохоперского райсуда. Уголовное дело, фигурантом которого стал хирург райбольницы, отправлено на новое рассмотрение. Об этом сообщили в облсуде 16 июня.

Напомним, врача Новохоперской райбольницы обвиняют по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Трагедия случилась еще в марте 2020 года. Тогда поступила в терапевтическое отделение райбольницы беременная пациентка. Хирург поставил женщине предварительный диагноз. При этом обследование было проведено не тщательным образом. Несмотря на то, что у врача не было достаточно анализов, он принял решение о проведении пункции брюшной полости – лапароцентеза. 45-летняя женщина не перенесла процедуру и умерла.

Хирургу инкриминировали статью, предусматривающую до трех лет лишения свободы. Во время судебного процесса врач раскаялся и возместил родственникам умершей моральный вред. Он выплатил 250 тыс. рублей 21-летней дочери погибшей и 35 тыс. рублей ее тете. Новохоперский районный суд тогда прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. Но с этой позицией не согласилась прокуратура. Суд поддержал ее и направил дело на новое рассмотрение.