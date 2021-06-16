Первый рейс из Воронежа в Египет перенесли на новую дату

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый рейс из Воронежа в Египетский Каир, запланированный на 16 июня, перенесли на новую дату. Авиакомпания Royal Flight совершит его 18 июня. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта имени Петра Первого.

Там добавили, что сейчас идут дополнительные согласования времени вылетов. После утверждения графика полетов он будет опубликован.

Также неизвестна точная причина переноса рейса. Официально ее пока не называют.

– Есть лишь не подтвержденные сведения, о том, что рейс смещен по просьбе Каира, – пояснили в пресс-службе воздушной гавани.

Как сообщалось ранее, из Воронежа можно будет улететь в Каир на воздушных судах Boeing 757-200, которые рассчитаны на 235 кресел. Предварительно готовить разрешительный документ для посещения Египта не нужно. Въездную визу можно оформить в аэропорту Каира (по прилету) примерно за 25 долларов.