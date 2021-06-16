В Воронежской области в столкновении двух легковушек погибла 77-летняя пассажирка

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла накануне примерно в 10:55 в городе Лиски на улице Индустриальная. На повороте лоб в лоб столкнулись две отечественные легковушки. Ехавшая в одной из них 77-летняя пассажирка погибла на месте. Один из водителей госпитализирован. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 16 июня.

По предварительным данным, 31-летний местный житель на ВАЗ 21051 при повороте налево не уступил дорогу встречному УАЗ «Патриот», за рулем которого находился 27-летний парень. В результате пенсионерка, ехавшая в ВАЗе, скончалась до приезда скорой. Водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

По факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.