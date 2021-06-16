Скончался экс-тренер воронежского «Факела» Александр Аверьянов

Фото - пресс-служба воронежского «Факела»

Скорбную весть сообщила пресс-служба воронежского «Факела»: во вторник, 15 июня, скончался заслуженный тренер РСФСР Александр Аверьянов. Ему было 72 года.

За спиной у выдающегося спортсмена было немало званий – Мастер спорта СССР и заслуженный тренер РСФСР. Александр Аверьянов выступал за известные советские клубы: «Судостроитель», «Заря» (Ворошиловград), столичный «Локомотив». Кроме того, за свою жизнь многие российские клубы он тренировал. Не его счету успешные самарские «Крылья Советов», ярославский «Шинник», владикавказская «Алания», астраханский «Волгарь» и родной воронежский «Факел».

В высшей лиге чемпионата СССР Аверьянов провел 178 игр и забил 25 голов. Чемпион Европы среди юношей 1966 и 1967годов. Финалист Кубка СССР 1975 года.

– Выражаем глубокие соболезнования всем родным, близким и коллегам Александра Николаевича. Светлая память, – сказали в пресс-службе «Факела».

Причины смерти не сообщаются, но известно, что Александр Аверьянов тяжело болел с 2010 года.

Соболезнования в связи со смертью бывшего наставника футбольного клуба «Факел» заслуженного тренера РСФСР Александра Аверьянова выразил губернатор Александр Гусев.