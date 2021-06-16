Следователи просят помощи в поиске без вести пропавшего парня в воронежском райцентре

Фото - СУ СКР по Воронежской области

Следователи обратились к жителям Воронежской области с просьбой помочь в розыске пропавшего при загадочных обстоятельствах 29-летнего Ивана Бацуры из Россоши. Известий от молодого человека нет с 13 мая. Силовики возбуждили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как ранее мы писали, парень в этот день рыбачил со своим отцом около берега реки Дон между селами Новая Калитва и Старая Калитва Россошанского района, но решил вернуться домой раньше на своем автомобиле и пропал. По предварительным данным следствия, он уехал в неизвестном направлении. Спустя двое суток его автомобиль без следов взлома и механических повреждений был обнаружен вблизи хутора Новоселовка. Мужчины в нем не было.

Приметы пропавшего: на вид 29 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы светлые короткие, глаза голубые.

Был одет: темно-синий спортивный костюм, футболка темного цвета, черные кроссовки с белой подошвой.

Следственные органы СК России и сотрудники полиции просит всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения мужчины, сообщить по телефонам: 8(47396) 5-30-77; 8-920-400-74-22; 8-952-100-70-31 или 02. Конфиденциальность гарантирована.