В Воронежской области мужчина попал под статью из-за печенья с коноплей

Фото из архива КП Фото: из архива КП

Борисоглебский городской суд начал рассматривать уголовное дело, фигурантом которого стал 42-летний местный житель, попавшийся на незаконном хранении наркотиков.

По материалам дела, инцидент произошел в конце февраля 2021 года. Мужчина у себя дома в цветочном горшке вырастил куст конопли. Когда растение «подоспело», сорвал несколько верхушек и сварил их в кастрюле. А затем испек печенье, в которое и добавил наркотик. Как показала экспертиза, тетрагидроканнабинол массой не менее 0,232 грамма.

Спустя несколько дней решил отправиться в путешествие. Выпечку прихватил с собой. На железнодорожном вокзале полакомился ею, пока ожидал поезд. Странно ведущего себя мужчину, проходившему через металлоискатель, приметили правоохранители. Инспекторы транспортной безопасности попросили предъявить содержимое дорожной сумки. Тогда мужчина бросил поклажу и бросился бежать. Сумку в дальнейшем изъяли сотрудники ОМВД по Борисоглебску.

Теперь «пекарю» грозит до трех лет лишения свободы.