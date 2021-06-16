В Воронежской области мужчину наказали за видео с Гитлером, опубликованное в соцсетях

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Россошанский районный суд приговорил к штрафу в 1,5 тыс. рублей местного жителя, который еще в 2011 году разместил на своей странице во «ВКонтакте» видео с названием «Гитлер». Его обвиняли в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), сообщили в райсуде.

Как было установлено, ролик длился 2 минуты и 21 секунду. В видео демонстрировалась нацистская символика. Мужчина на суде пояснил, что посмотрел его только один раз и забыл его удалить из сети, поэтому оно находилось там в свободном доступе аж 10 лет – до весны 2021 года. Мужчина полностью признал вину.