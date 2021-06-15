Группам воронежских детей на лето запретили выезд за пределы региона

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
Оперативный штаб Воронежской области ввел запрет на выезд организованных групп детей за пределы региона до окончания летней оздоровительной кампании. Эта мера связана с ростом заболеваемости коронавирусом. Контроль за соблюдением этого требования возложен на руководителей департаментов соцзащиты и культуры, образования, науки и молодежной политики.
Также оперативный штаб рекомендовал управлению ЮВЖД отслеживать случаи покупки билетов на группы детей и сообщать о них в региональное управление Роспотребнадзора.
Ограничение касается только организованных туров и индивидуальных поездок не затагивает.
Напомним, на утро 15 июня в Воронежской области зарегистрировали 174 случая коронавируса. Два человека скончались.