Группам воронежских детей на лето запретили выезд за пределы региона

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Оперативный штаб Воронежской области ввел запрет на выезд организованных групп детей за пределы региона до окончания летней оздоровительной кампании. Эта мера связана с ростом заболеваемости коронавирусом. Контроль за соблюдением этого требования возложен на руководителей департаментов соцзащиты и культуры, образования, науки и молодежной политики.

Также оперативный штаб рекомендовал управлению ЮВЖД отслеживать случаи покупки билетов на группы детей и сообщать о них в региональное управление Роспотребнадзора.

Ограничение касается только организованных туров и индивидуальных поездок не затагивает.

Напомним, на утро 15 июня в Воронежской области зарегистрировали 174 случая коронавируса. Два человека скончались.