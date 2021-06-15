Житель Воронежской области заплатит 200 тысяч за попытку подкупа начальника ГИБДД

Полицейский от взятки отказался Фото: из архива «КП»

Вступил в законную силу приговор Острогожского райсуда Воронежской области в отношении 41-летнего местного жителя, которого признали виновным в попытке подкупа начальника отделения ГИБДД.

Как установил суд, мужчина в служебном кабинете предложил полицейскому 100 тысяч, рассчитывая таким образом избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сотрудник полиции от взятки отказался.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств и назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.