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Происшествия15 июня 2021 19:01

Житель Воронежской области заплатит 200 тысяч за попытку подкупа начальника ГИБДД

Мужчина предложил полицейскому 100 тысяч, чтобы "замять" дело о пьяной езде
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Полицейский от взятки отказался

Полицейский от взятки отказался

Фото: из архива «КП»

Вступил в законную силу приговор Острогожского райсуда Воронежской области в отношении 41-летнего местного жителя, которого признали виновным в попытке подкупа начальника отделения ГИБДД.

Как установил суд, мужчина в служебном кабинете предложил полицейскому 100 тысяч, рассчитывая таким образом избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сотрудник полиции от взятки отказался.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств и назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.