Вор обкрадывал воронежские квартиры, подбирая ключи к замкам

Злоумышленник подбирал ключи к замкам Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежские оперативники вычислили и задержали подозреваемого в совершении серии краж из квартир Северного района. В мае – июне в полицию несколько человек заявили о краже имущества из их квартир – денег, технических средств, ювелирных изделий, коллекций монет. При этом двери были вскрыты в дневное время в отсутствие хозяев путем подбора ключей к замкам входных дверей. Полицейские предположили, что это дело рук одного и того же человека. Общий ущерб от краж оценили в 400 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий с помощью записей с камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого – 35 летнего местного жителя.

- Оперативники задержали подозреваемого на территории областного центра и доставили в отдел полиции. Задержанный дал признательные показания. Часть похищенного имущества изъята правоохранителями в рамках проведенных обысковых мероприятий, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание по ней – лишение свободы на 6 лет.

Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного заключения.