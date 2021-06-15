В Воронежской области пьяная пара напала на полицейских

Полицейских признали потерпевшими Фото: из архива «КП»

В Борисоглебске Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины и 28-летней женщины, которых подозревают в нападении на полицейских, находящихся при исполнении ими служебных обязанностей.

По версии следствия, 12 июня 2021 года полицейские получили информацию о водителе, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Оперативники остановили машину и потребовали от нарушителя покинуть салон, но молодой человек отказался. При этом он начал публично оскорблять полицейских, а затем и вовсе - бить их ногами и руками. При этом из салона машины выбежала женщина, которая тоже ввязалась в потасовку, пытаясь освободить своего знакомого. Она подошла сзади к одному из полицейских и обхватила его за шею рукой. Драку пресекли прибывшие на место ЧП сотрудники территориального отдела полиции.

На допросе подозреваемые дали признательные показания. Следователи СК провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.