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Общество15 июня 2021 17:30

В Воронеже в микрорайоне ВАИ обещали отремонтировать улицу без фонарей

Власти также обещали общественникам починить тротуары
Олег КУЗНЕЦОВ
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Один из проблемных участков микрорайона ВАИ, во время дождя по нему идти весьма непросто.

Один из проблемных участков микрорайона ВАИ, во время дождя по нему идти весьма непросто.

Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жители воронежского микрорайона ВАИ вынуждены обходиться без нормальных тротуаров. Особенно в ужасном состоянии они в трех местах - на улице Волгоградской от главного въезда на завод «Воронежстальмост» до железнодорожных путей, у детского сада № 180 и вдоль забора хладокомбината на улице Туполева.

Кроме того, на улице Иркутской, хотя и есть нормальное твердое покрытие тротуара вдоль территории института ФСИН, но в темное время суток там все равно люди стараются не ходить. Потому что нет фонарей. Совсем.

Местные жители обратились за помощью к активистам Общероссийского народного фронта (ОНФ). Общественники выезжали на места этих безобразий и убедились, что претензии людей справедливы.

- Так, по пятисотметровому отрезку тротуара на Волгоградской можно нормально передвигаться только в сухую погоду. В дождь он превращается в одну большую лужу, которая гонит людей на обочину оживленной городской магистрали или заставляет жаться к заводскому забору, - заявил эксперт регионального отделения ОНФ в Воронежской области Иван Любавский.

В мэрии отреагировали на обращение активистов, где они обращали внимание на эти проблемы микрорайона ВАИ.

- Ремонт тротуаров на всех указанных проблемных участках включен в реестр дорожно-ремонтных мероприятий. Их приведут в порядок за счет средств регионального дорожного фонда. Также в реестр включили проектирование и монтаж фонарей по улице Иркутская от института ФСИН до улицы Ильюшина. Нас также проинформировали, что в текущем году в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в микрорайоне ВАИ обновят несколько тротуаров на улицах Туполева, Циолковского и Баррикадной, - рассказал Иван Любавский.