В Воронежской области нашли виновника вспышки африканской чумы свиней

За плохое содержание свиней калачеевец может ответить двумя годами тюрьмы. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Калачеевском районе передали в суд уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Калача. Мужчину обвиняют в том, что именно из его подсобного хозяйства пошла вспышка африканской чумы свиней.

По версии следствия, 32-летний житель Калача с июля 2018 года разводил свиней, чтобы продавать их мясо. Однако хозяином он оказался плохим, допустил много нарушений ветеринарных требований. В итоге его животные заразились африканской чумой свиней (АЧС). Однако с сентября по октябрь 2020 года, когда в его хозяйстве была вспышка этой болезни, фермер о ней никого не предупредил. Хотя по закону был обязан заявить об АЧС в ветеринарную службу. Мужчина просто зарыл туши павших свиней в землю.

Однако, видимо, животные успели передать вирус. В результате АЧС распространилась по Калачеевскому району так, что власти ввели режим чрезвычайной ситуации и установили карантин. Погибли еще немало свиней.

- Фермер свою вину признал полностью. Он будет отвечать перед Калачеевским районным судом по части 1 статьи 249 УК РФ «Нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности распространение эпизоотии». Ему грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.