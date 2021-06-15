Воронежцев приглашают на бесплатную экскурсию «100 шагов истории»

Экскурсия пройдет по центру Воронежа Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

30 июня в 15.00 у памятника И.С.Никитину воронежский краевед, член Общественной палаты Владимир Елецких проведет бесплатную экскурсию по Воронежу «100 шагов истории».

Мероприятие займет около часа и пройдет в радиусе 100 метров от памятника И.С. Никитину. Краевед расскажет об истории создания памятника И.С Никитину и других достопримечательностей города, посетители увидят музей советского быта В.А. Мальцева, где будут представлены образцы старинной электроники, советской моды и украшений.

О своем желании поучаствовать в экскурсии надо заранее сообщить по телефону: 228-33-45 до 28 июня или на электронную почту: nakumakova@cityhall.voronezh-city.ru. Телефонные заявки принимаются по будням, а в элекронной необходимо указывать фамилию, имя, отчество, контактный телефон. Место встречи: памятник И.С. Никитину.