Воронежец ударил ножом мужчину, приревновавшего его к гражданской жене

За удар ножом в грудь ревнивцу 36-летнему мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

На днях в одну из больниц Воронежа поступил 35-летний житель улицы Остужева с ножевым ранением груди. Врачи сообщили об явно криминальном характере травмы в полицию.

Стражи порядка выяснили, что 11 июня ночью в квартире на улице Остужева выпивали трое – хозяин жилья, его гражданская жена и их знакомый. Спиртное ударило мужчинам в головы. Хозяин квартиры приревновал свою сожительницу к приятелю. А тот схватил кухонный нож и ударил его в грудь. Затем сам вызвал скорую помощь.

- 36-летнего воронежца, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, задержали. В отделе полиции он признал свою вину и заявил, что ударил приятеля ножом, потому что был пьян. Его арестовали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.