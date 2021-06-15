В Воронеже покажут новый мюзикл о любви

28 июня в Воронеже пройдет премьера нового мюзикла. Спектакль «Любовь сквозь вечность» поставили в Молодежном музыкально-пластическом театре. Режиссером выступил Алексей Тюхин (солист театра оперы и балета), хореографом-постановщиком - Вадим Мануковский (танцовщик театра оперы и балета). В спектакле заняты молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, прошедшие подготовительный процесс обучения основам вокального, хореографического и актерского мастерства.

Мюзикл показывает калейдоскоп человеческих чувств и эмоций, философские размышления о добре и зле, самоотверженности и отчаянии и, конечно же, всепоглощающей любви в разных ее ипостасях - губительной и спасительной.

Это первая постановка коллектива после введения карантинных ограничений.

Премьеру покажут во Дворце творчества детей и молодежи 28 июня, начало в 19.00.

Вход свободный – по регистрации.