В Воронеже перекрыли улицу-дублер Ленинского проспекта

Движение перекрыли на десять суток. Фото: из архива «КП»

Утром во вторник, 15 июня, часть улицы Ленинградской, являющуюся дублером Ленинского проспекта, перекрыли на участке от перекрестка на Циолковского до пересечения с улицей Героев Стратосферы. Там ведут ремонтные работы. У дома № 136 по Ленинградской трудятся коммунальщики в форме «Квадры».

Очевидцы отмечают, что, несмотря на то, что на перекрестке с улицей Циолковского установлены запрещающие знаки, многие водители их игнорируют. И заезжают на тротуар, чтобы продолжить свой путь.

Этот участок будет перекрыт долго – до 18.00 пятницы, 25 июня. Об этом сообщили в мэрии. Сотрудники «Квадры» в этом месте ремонтируют теплосеть, а потом должны еще восстановить дорожное покрытие за свой счет.