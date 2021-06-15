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Общество15 июня 2021 16:14

На 9 улицах Воронежа изношенные водопроводные сети поменяют на полиэтиленовые

При этом даже не будут ограничивать водоснабжение
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже сразу на девяти улицах заменят изношенные водопроводные сети на современные полиэтиленовые трубы. Им не страшна коррозия в отличие от металлических, полиэтилен пластичен, поэтому не подвержен сезонным движениям грунта, устойчив к перепадам температур, следовательно, аварии на таких участках будут крайне редки. В этом году планируется поменять более 2,1 км ветхих водоводов разного диаметра. В период проведения работ жителям даже не будут ограничивать водоснабжение, сообщили в «РВК-Воронеж».

Уже заменили трубы в переулке Мурманском и на улице Приозерной, сейчас идут работы в районе улицы Петра Праслова. На улице Софьи Ковалевской завершили перекладку, трубопровод дезинфицируют перед запуском.

До конца 2021 года заменят проблемные участки водопровода еще на Ленинском проспекте, 223, улицам Надежная, 1, Хользунова, 108а, 9 Января, 266 и Мордасовой, 3а.