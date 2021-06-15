В Воронеже закрыли подземный переход у остановки «Политехнический институт»

Пройти в переход сейчас невозможно Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Входы в подземный переход на Московском проспекте, неподалеку от остановки «Политехнический институт», затянули зеленой сеткой. Теперь перейти дорогу можно только на перекрестке с улицей Лидии Рябцевой, либо на пересечении с проспектом Труда. Эти точки отделяют друг от друга около 600 метров.

Рядом с подземным переходом появился и яркий указатель: «Ремонтные работы. Обход по наземному переходу». Судя по обстановке вокруг, сделать предстоит не мало. После пожара 2017 года горожанам было не то что некомфортно, но порой даже страшно спускаться в это сооружение.

Работы предстоит не мало Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В пресс-службе мэрии подтвердили «КП-Воронеж», что пока внутри объекта будет идти ремонт, воспользоваться переходом горожане не смогут. Вот только каких-либо сроков пока в городской администрации не называют.

Напомним, в сентябре 2020 года заключили соглашение с будущим концессионером. Тогда же была выполнена экспертная оценка несущих конструкций, которая подтвердила их надежность. Однако тогда говорили, что в ходе ремонта закрывать переход не будут.

Примечательно, что переход у здания опорного университета на Московском проспекте отдают в концессию ООО «Стройплан» - эта организация – фактически те же предприниматели, которые торговали в этом месте раньше, до пожара 2017 года.