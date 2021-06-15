Мужчина с пневматическим пистолетом ограбил 20-летнего воронежца

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Вечером в квартиру 20-летнего жителя Левобережного района позвонил неизвестный мужчина. Открыв дверь, молодой человек увидел направленный в лицо ствол пистолета. Незнакомец ударил хозяина, отнял у него мобильный телефон и скрылся. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Оперативники опросили потерпевшего и свидетеле, и определили подозреваемого.

- Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 28-летний воронежец,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Мужчину задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции.

Полицейским подозреваемый рассказал, что заступитлся за знакомую, у которой произошел конфликт с потерпевшим. Во время обыска в квартире задержанного нашли пневматический пистолет, который изъяли и приобщили к делу.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Разбой», наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.