В Воронеже задержали серийного велосипедного вора

Рецидивист продавал чужие велосипеды скупщикам. Фото: Евгения ГУСЕВА

В мае 2021 года сразу несколько жителей Коминтерновского района заявили, что у них украли велосипеды. У всех обворованных людей они стояли в подъездах, причем на замках. Однако ночью вор их перекусывал подручными инструментами.

Полицейские установили, что в кражах замешан 44-летний воронежец, ранее уже судимый за аналогичные преступления. Оперативники задержали его на улице 45-й Стрелковой дивизии.

В отделе полиции мужчина признал свою вину. И рассказал, что продавал велосипеды (их он украл по меньшей мере четыре) скупщикам. В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.