В Воронеже бывшему вице-мэру, подозреваемому в мошенничестве, разрешили гулять возле дома

Юрий Бавыкин. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Бывшему вице-мэру Воронежа Юрию Бавыкину продлили домашний арест до 16 августа. Кроме того, крупному чиновнику в отставке разрешили гулять. Но только возле дома. И строго с 12.00 до 14.00. Об этом сообщили в Ленинском районном суде.

Напомним, домашний арест Юрию Бавыкину продляют уже в третий раз. А задержали его 17 февраля вместе с заместителем главы управы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию Светланой Васьковой. По версии следствия, Бавыкин пообещал кандидату в депутаты Сергею Кудрявцеву обеспечить в ходе предвыборной компании не менее 50% голосов избирателей. За свои услуги попросил 400 тысяч рублей. Деньги будущий парламентарий якобы передавал через Светлану Васькову. Только вот обещанную махинацию на выборах Бавыкин организовывать и не собирался. А 400 тысяч просто прикарманил.

В суде и вице-мэр, и его бывшая подчиненная Светлана Васькова свою вину в этом мошенничестве признали. Теперь им грозит до шести лет лишения свободы. В результате скандала Бавыкин лишился своего поста, да и из «Единой России» его попросили на выход.