Неизвестный мужчина попытался проникнуть в здание воронежской школы

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Утром 15 июня на территорию воронежской школы №29 на улице 45-ой Стрелковой дивизии зашел неизвестный мужчина, который попытался пройти в здание. Сотрудник службы безопасности потребовал, чтобы посторонний покинул территорию учебного заведения. Однако мужчина отказался это сделать. Тогда, действуя согласно инструкции, охранник нажал «тревожную кнопку» и вызвал на место группу быстрого реагирования.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе мэрии, в школе сейчас работает летний лагерь с дневным пребыванием. На его работе инцидент никак не отразился.