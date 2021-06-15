После неудачного обгона на воронежской трассе женщина и трехлетний ребенок оказались в больнице

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В понедельник на автодороге «М-4 «Дон» - Бобров - Таловая – Новохоперск» в Бобровском районе столкнулись две иномарки. По предварительным данным, 27-летняя женщина на автомобиле «Ниссан Примера» пошла на обгон автомобиля «Kia PS SOUL» под управлением 32-летней автоледи. В этот момент последняя начала поворачивать налево. В результате «Ниссан» протаранил корейскую легковушку в бок, а затем слетел с дороги, врезавшись в дерево. Находившиеся в салоне «японца» женщина-водитель и трехлетний малыш ( к счастью, он был в автокресле) получили травмы и попали в больницу.

По факту аварии полицейские начали проверку, которая установит причины и обстоятельства произошедшего.