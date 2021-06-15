В Воронеже рецидивист зарезал собутыльника и пригрозил его сожительнице

Следователи передают в суд дело 33-летнего воронежца, обвиняемого в убийстве.

7 марта 2021 года мужчина выпивал в компании знакомых в квартире на Ленинском проспекте. Через какое-то время гость поругался с 39-летним хозяином, избил его, а потом ударил кухонным ножом в шею.

Когда хозяин скончался, нападавший пригрозил ножом сожительнице погибшего, что убьет ее, если она сообщит в полицию. И сбежал.

47-летняя женщина испугалась, покинула квартиру, но после этого все же позвонила правоохранителям.

Мужчину задержали, он оказался бывалым рецидивистом. В полиции он сказал, что не хотел смерти знакомого, а пытался его проучить за оскорбление. Мол, а с женщиной только ругался, не высказывая угроз.

Теперь его ждет суд.