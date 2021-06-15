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Общество15 июня 2021 12:52

Директор НВ АЭС Владимир Поваров стал почетным гражданином Воронежской области

За особо выдающиеся личные заслуги перед регионом директору Нововоронежской АЭС Владимиру Поварову указом губернатора Воронежской области присвоено звание «Почетный гражданин Воронежской области»
Источник:kp.ru
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За особо выдающиеся личные заслуги перед регионом директору Нововоронежской АЭС Владимиру Поварову указом губернатора Воронежской области присвоено звание «Почетный гражданин Воронежской области».

Церемония награждения государственными наградами РФ и наградами Воронежской области представителей разных сфер деятельности – производства, здравоохранения, образования, культуры, строительства, общественных институтов, СМИ – состоялась в региональном правительстве накануне Дня России и Дня образования Воронежской области.

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Участие в мероприятии приняли губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

«Своим трудом, активностью, самоотдачей вы, безусловно, заслужили такое внимание и награды. Хочу выразить огромную признательность всем присутствующим в этом зале за то, что многие годы сохраняете высокую преданность делу своему делу. В своих коллективах вы определяете профессиональный и человеческий уровень, думаю, многие ваши коллеги равняются на вас», – отметил глава региона Александр Гусев.

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Кроме того, звание «Почетный гражданин Воронежской области» присвоили ветерану труда Александру Ковалеву и профессору кафедры автоматизированных и вычислительных систем Воронежского государственного технического университета Семену Подвальному.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей

Нововоронежской АЭС