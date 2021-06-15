Директор НВ АЭС Владимир Поваров стал почетным гражданином Воронежской области

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За особо выдающиеся личные заслуги перед регионом директору Нововоронежской АЭС Владимиру Поварову указом губернатора Воронежской области присвоено звание «Почетный гражданин Воронежской области».

Церемония награждения государственными наградами РФ и наградами Воронежской области представителей разных сфер деятельности – производства, здравоохранения, образования, культуры, строительства, общественных институтов, СМИ – состоялась в региональном правительстве накануне Дня России и Дня образования Воронежской области.

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Участие в мероприятии приняли губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

«Своим трудом, активностью, самоотдачей вы, безусловно, заслужили такое внимание и награды. Хочу выразить огромную признательность всем присутствующим в этом зале за то, что многие годы сохраняете высокую преданность делу своему делу. В своих коллективах вы определяете профессиональный и человеческий уровень, думаю, многие ваши коллеги равняются на вас», – отметил глава региона Александр Гусев.

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Кроме того, звание «Почетный гражданин Воронежской области» присвоили ветерану труда Александру Ковалеву и профессору кафедры автоматизированных и вычислительных систем Воронежского государственного технического университета Семену Подвальному.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей

Нововоронежской АЭС