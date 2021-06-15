В Воронеже в конце недели закончатся дожди и грозы, и придет жара

Скоро вместо гроз нас ожидает жара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прохладное лето, похоже, скоро закончится. Дожди прекратятся, и придет жара. Как и предполагали воронежские синоптики, постоянные грозы уйдут вместе с задержавшимся над Воронежской областью циклоном с 17 июня (ранее в прогнозах значилось 18 июня, но расхождение несильное). Погода выравнивается – холодное начало июня будет компенсироваться ожидающей нас в скором будущем жарой. Уже в будущие выходные столбик термометра начнет подбираться к отметке в +30.

В среду, 16 июня, по уточненному прогнозу, ночью ожидается небольшой дождь при +17 градусах. Днем температура поднимется до +27, будет солнечно, но возможна гроза.

В ночь на четверг, 17 июня, вместо северного ветра подует северо-западный, столбик термометра будет держаться в районе +16 при переменной облачности. Днем потеплеет до +26, солнце временами будет скрываться за тучами.

Ночью в пятницу, 18 июня, снова подует северный ветер. Будет достаточно прохладно, - +14 градусов, тучи закроют луну. Днем опять сменится ветер – на этот раз на северо-восточный. На солнце будут набегать облака при +26 градусах.

В субботу, 19 июня, ночью снова будет пасмурно на этот раз при +13 градусах. А вот днем уже прогнозируют жару до +28. Солнце иногда будет скрываться за тучами.