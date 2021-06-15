В Воронеже купить выпускное платье стоит дороже, чем в других регионах России

В 2021 году выпускной, несмотря на коронавирус. состоится. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Эксперты сайта объявлений «Авито» изучили предложение выпускных платьев б/у в крупных городах России. Оказалось, что в среднем уже опробованную «красоту» можно купить за 2,5 тысячи рублей.

Однако по разным городам цены различаются на порядок. И, как ни странно, Воронеж оказался лидером по дороговизне. Бывшие выпускницы нашего региона готовы расстаться с платьем, овеянным воспоминаниями, в среднем за 4 тысячи рублей. А на втором месте опять же не Москва, а Рязань. Там ценник колеблется возле отметки в 3,2 тысячи. Ну а в столице платья б/у можно купить в среднем по 3 тысячи. Так же, как и в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Ставрополе.

Прилично сэкономить на покупке платья можно в Ижевске, Кирове и Челябинск. Там за него просят в районе тысячи рублей.

Кстати, цены на платья не отпугивают наших земляков. По спросу на них Воронеж на третьем месте в России – 3 процента от всех запросов. Впереди только Москва и Санкт-Петербург – соответственно 11 и 7%.

Напомним, в 2021 году выпускной пройдет в парке «Алые паруса» в ночь со 2 на 3 июля. Хедлайнерами праздника станут музыкант Niletto и группа Intelligency. В программе выпускного также живые статуи, аниматоры с неоновыми костюмами, световое аква-шоу, погружение в Средневековье. Перед праздником выпускников протестируют на коронавирус.

На рассвете над парком запланирован полет пяти аэростатов с логотипами общегородского выпускного-2021 и символами Воронежа. Общегородской выпускной обойдется в 14 миллионов рублей.