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Происшествия15 июня 2021 10:53

Водителя микроавтобуса, устроившего ДТП с фурой, в котором 2 погибли и 7 пострадали, посадили под домашний арест

Мужчина не уступил дорогу грузовику
Ярослав ИВАНОВ
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фото ГУ МВД России по Воронежской области.

фото ГУ МВД России по Воронежской области.

40-летнего водителя микроавтобуса, устроившего ДТП с двумя погибшими и семью ранеными в Каширском районе, посадили под домашний арест до 11 августа. Такое решение принял райсуд по ходатайству следователей ОМВД.

Напомним, страшная авария произошла днем 11 июня. В 16.25 на 6-м километре автодороги «Воронеж-Нововоронеж-Луганск» водитель «Ситроен» с 18 пассажирами в салоне при повороте налево не пропустил грузовик «МАН» - фура ударила в заднюю часть микроавтобуса.

В ДТП погибли два пассажира в возрасте 70 и 46 лет, еще семеро пострадавших попали в больницу с травмами.