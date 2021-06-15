Водителя микроавтобуса, устроившего ДТП с фурой, в котором 2 погибли и 7 пострадали, посадили под домашний арест

фото ГУ МВД России по Воронежской области.

40-летнего водителя микроавтобуса, устроившего ДТП с двумя погибшими и семью ранеными в Каширском районе, посадили под домашний арест до 11 августа. Такое решение принял райсуд по ходатайству следователей ОМВД.

Напомним, страшная авария произошла днем 11 июня. В 16.25 на 6-м километре автодороги «Воронеж-Нововоронеж-Луганск» водитель «Ситроен» с 18 пассажирами в салоне при повороте налево не пропустил грузовик «МАН» - фура ударила в заднюю часть микроавтобуса.

В ДТП погибли два пассажира в возрасте 70 и 46 лет, еще семеро пострадавших попали в больницу с травмами.